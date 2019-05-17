У арестованного в Москве инвестора из США отобрали банк

Арбитражный суд Амурской области удовлетворил иск компании «Финвижн», принадлежащей бизнесмену Артему Аветисяну, миноритарному акционеру банка «Восточный», сообщает РИА Новости. Требования истца касались пакета в 9,99 процента акций банка: «Финвижн» получила право приобрести их у дочерней компании инвестфонда Baring Vostok, основатель которого гражданин США Майкл Калви обвиняется в мошенничестве и находится под домашним арестом в Москве.

Иск «Финвижн» касался колл-опциона — контракта, заключенного в августе 2016 года с зарегистрированной на Кипре компанией Evision Holdings Limited, подконтрольной фонду Baring Vostok. По его условиям, «Финвижн» получила право купить пакет акций банка «Восточный», а Evision взяла на себя обязательство его продать.

Однако год назад она отказалась исполнить свое обязательство, мотивируя это нарушениями закона, которое якобы допускали подконтрольные Аветисяну компании при слиянии другого его банка — «Юниаструма» — с «Восточным». Из «Юниаструма», по версии Evision и Baring Vostok, тогда были выведены активы, и это сделало опцион недействительным. Кроме того, договор, как утверждалось, предусматривал не только сделку по продаже 9,99 процента акций «Восточного», но и ряд других условий, в частности, урегулирование задолженности перед банком Первого коллекторского бюро (ПКБ) — именно она стала поводом для возбуждения дела в отношении Калви.

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Теперь суд удовлетворил иск «Финвижн». В настоящее время спорные акции арестованы другим решением того же суда по требованию того же истца. У Evision есть пять рабочих дней на то, чтобы совершить предусмотренную опционом сделку (по оговоренной в опционе цене в 750 миллионов рублей) — в противном случае она будет заключена принудительно, а акции перейдут в собственность «Финвижн».

Уголовное дело против Майкла Калви было заведено в феврале. Американского инвестора, основавшего в 1994 году один из крупнейших иностранных инвестфондов, вкладывающихся в российские активы, обвиняют в намеренном занижении стоимости пакета акций люксембургской компании IFTG. Этот пакет, принадлежавший ПКБ, был передан им банку «Восточный» в счет урегулирования долга в 2,5 миллиарда рублей. Следователи, ведущие дело по заявлению Аветисяна, утверждали, что рыночная цена акций гораздо ниже и составляет всего 600 тысяч рублей. В апреле Московский арбитражный суд утвердил оценку спорного пакета в 3,08 миллиарда рублей. Все три компании — банк «Восточный», ПКБ и IFTG — до начала конфликта принадлежали Baring Vostok, однако после нынешнего решения суда Амурской области фонд потеряет контроль над банком «Восточный».

Майкл Калви был арестован судом на два месяца в феврале. Позднее он был переведен под домашний арест, срок которого истекает 14 июля.

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