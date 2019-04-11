Арестованного в Москве инвестора из США отпустили домой

Басманный суд Москвы 11 апреля перевел из СИЗО под домашний арест основателя фонда Baring Vostok Майкл Калви, обвиняемого в мошенничестве на 2,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, бизнесмен переведен под домашний арест на три дня. Следствие ходатайствовало о смягчении меры пресечения, поэтому сохранен изначальный срок — в феврале Калви арестовали до 13 апреля. В суде уточнили, что следователи могут обратиться с просьбой о продлении домашнего ареста, но пока такого ходатайства не было.

10 апреля следствие попросило перевести основателя Baring Vostok под домашний арест. Просьбу обосновали тем, что американец занимается в России благотворительностью, ведет инвестиционную деятельность, имеет социальные связи, а на иждивении у него трое детей.

За изменение меры пресечения ходатайствовали также глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, основатель и акционер «Яндекса» Аркадий Волож, глава Сбербанка Герман Греф, уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов.

Калви был арестован в Москве 16 февраля. Его и других топ-менеджеров Baring Vostok обвиняют в намеренном завышении стоимости акций компании IFTG (принадлежала структурам Baring Vostok), которые другая дочерняя компания фонда — «Первое коллекторское бюро» — передала банку «Восточный» (тоже принадлежал Baring Vostok) в качестве погашения долга в 2,5 миллиарда рублей. Следствие считает, что реальная стоимость бумаг составляла 600 тысяч рублей, из-за чего акционерам «Восточного» был нанесен ущерб.

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