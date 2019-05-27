Арестованный в Москве инвестор из США собрался на главный форум России

Основатель инвестфонда Baring Vostok, гражданин США Майкл Калви, обвиняемый в России в мошенничестве, объявил о желании участвовать в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет в начале июня. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение Baring Vostok.

«Основатель фонда Майкл Калви давно зарегистрирован как участник форума и надеется принять участие в мероприятиях, соответствующее прошение будет подано в Следственный комитет в ближайшее время», — говорится в сообщении инвестфонда.

В случае отсутствия Калви делегацию Baring Vostok на форуме возглавит его старший партнер Елена Ивашенцева. Фонд рассматривает ПМЭФ как удобную площадку для переговоров с возможными партнерами — компаниями, акции которых Baring Vostok может приобрести в будущем.

Также представители фонда собираются обсудить на форуме подробности дела в отношении Калви. Оно было возбуждено в феврале по заявлению партнера инвестора по банку «Восточный» Шерзод Юсупов. По версии следствия, принадлежащее Baring Vostok Первое коллекторское бюро (ПКБ), по просьбе Калви, расплатилось с «Восточным» акциями еще одной компании — IFTG. При этом их цена якобы была намного завышена — 2,5 миллиарда рублей вместо реальных 600 тысяч.

С апреля Калви находится под домашним арестом. Ранее из-за возбужденного против него дела на ПМЭФ отказался приезжать посол США в России Джон Хантсман.

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