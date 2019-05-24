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США отказались участвовать в главном экономическом форуме России

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Посол США в России Джон Хантсман не будет принимать участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет 6-8 июня,сообщила представитель дипмиссии США в России Андреа Калан, передает ТАСС.

Решение вызвано арестом американского инвестора, основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, в настоящий момент находящегося под домашним арестом.

По словам представителя посольства, домашний арест и уголовное дело, которое ведут в отношении инвестора «подрывают попытки создать стабильность, необходимую для привлечения инвестиций и поощрения более активного делового взаимодействия».

Хантсман ранее уже заявлял, что не будет участвовать в ПМЭФ, пока Калви находится за решеткой. Помимо этого, была информация, что также форум не планирует посещать ни один из руководителей крупных американских компаний.

По словам одного из источников, арест американского инвестора посеял панику на рынке. Если раньше людей могли арестовать, если они не следовали правилам или были излишне вовлечены в политику, то дело Кальви нарушило это схему. «Если он в тюрьме, это может случиться с кем угодно», — отметил источник.

Основателя и управляющего партнера инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви арестовали подозрению в хищении 2,5 миллиарда рублей у банка «Восточный». Первоначально он попал в следственный изолятор, но позднее был переведен под домашний арест.

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