Арестованный в Москве инвестор из США получил пропуск на встречу с Путиным

Основатель инвестфонда Baring Vostok, гражданин США Майкл Калви, обвиняемый в России в мошенничестве, купил бейдж для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который позволяет ему попасть на сессию с президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на представителя пиар-службы Baring Vostok Дениса Денисова.

По его словам, Калви еще до своего ареста оплатил бейдж премиум-уровня. Он уточнил, что покупать такой бейдж — обычная практика для топ-менеджеров фонда. По словам Денисова, если инвестора выпустят из-под домашнего ареста и ему выдадут бейдж, у Калви появится возможность посетить сессию с Путиным.

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в понедельник, 3 июня, заявил, что дело в отношении Калви находится под личным контролем Путина. Он также заявил, что Кремль хотел бы видеть инвестора на ПМЭФ, и добавил, что в России Калви знают как «бизнесмена, которому можно доверять и который привержен российскому рынку».

В конце мая Калви заявлял, что хотел бы принять участие в ПМЭФ. Baring Vostok рассматривает форум как удобную площадку для переговоров с возможными партнерами. Речь идет о компаниях, акции которых инвестфонд может приобрести в будущем. Форум пройдет в Петербурге в начале июня.

Калви был арестован в феврале 2019 года по делу о хищении у банка «Восточный» 2,5 миллиарда рублей. По версии следствия, деньги были получены благодаря соглашению об отступном, по которому вместо возврата долга банку передали 59,9 процента акций International Financial Technology Group, чьей оценочная стоимость была сильно завышена. Позднее Калви был переведен под домашний арест.

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