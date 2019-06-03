Кремль отреагировал на желание Калви прибыть на ПМЭФ

Дело арестованного предпринимателя из США Майкла Калви находится под личным контролем президента России Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в понедельник, 3 июня.

По его словам, президента информируют о ходе расследования. «Дело это громкое. Он понимает, что в связи с ним у иностранных инвесторов возникает множество вопросов», — сказал он.

Песков добавил, что в Кремле хотели бы видеть бизнесмена среди участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Он был довольно активным игроком на российском рынке в течение и даже больше пятнадцати лет. Мы все знаем его как благонадежного бизнесмена, приверженца российского рынка», — отметил он.

27 мая появилась информация о том, что Калви намерен участвовать ПМЭФ. Для этого он планировал подать соответствующее прошение в Следственный комитет.

Основателя и управляющего партнера инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви арестовали подозрению в хищении 2,5 миллиарда рублей у банка «Восточный». В настоящее время он находится под домашним арестом.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!