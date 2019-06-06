Кудрин поспорил с министром о российской экономике

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин и министр экономического развития Максим Орешкин разошлись в оценках перспектив роста российской экономики в рамках выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщает ТАСС.

Ранее Орешкин заявлял, что прогноз Всемирного банка, предсказавшего замедление роста российской экономики с 1,5 до 1,2 процента, носит технический характер и связан с общемировой экономической ситуацией.

«Еще раз повторю — наше видение уже не меняется достаточно долгий период времени — наш прогноз 1,3 процента, и есть вероятность, что цифра по итогам года окажется выше», — отметил министр.

В свою очередь, Кудрин, выступая на ПМЭФ, отметил, что по итогам 2019 года рост не превысит одного процента, а в перспективе ближайших нескольких лет составит не более двух процентов. Таким образом, задачи, поставленные в прошлогоднем майском указе президента о достижении общемировых темпов экономического роста, выполнить, по мнению Кудрина, не удастся.

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