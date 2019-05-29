Россиянам предсказали дальнейшее падение доходов

Реальные располагаемые денежные доходы россиян продолжат падать в этом году, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК выводы экономистов ВШЭ и РАНХиГС.

По данным Росстата, реальные доходы в стране падали на протяжении 2014–2017 годов, в 2018 году они показали близкий к нулю рост — на 0,1 процента. С 2013 года реальные доходы сократились на 8,3 процента.

Минэкономразвития прогнозировало в 2019 году рост реальных доходов на один процент. При этом, по оценке Росстата, в начале этого года, доходы упали на 2,3 процента. По оценке директора Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игоря Николаева, падение продолжится.

Учитывая глобальные риски для российской экономики, включая падение цен на нефть и введение новых санкций против России, по его мнения, ждать роста реальных доходов населения в ближайшее время не стоит.

«Если экономика не растет, а она не растет уже много лет, то никаких оснований рассчитывать, что реальные доходы будут расти, конечно, у нас нет», — согласен с ним и директор Центра трудовых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон.

Как показало недавнее исследование холдинга «Ромир», россияне считают, что семье из трех человек необходимо не менее 78 тысяч рублей в месяц для нормального уровня жизни. Четверть опрошенных считают, что для нормальной жизни им хватит суммы от 40 до 60 тысяч рублей ежемесячно. Более половины россиян назвали суммы от 60 до 120 тысяч рублей. 11 процентов респондентов считают нормальным для семьи уровень дохода от 120 тысяч рублей в месяц.

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