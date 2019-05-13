Расходы россиян выросли до максимума

Расходы россиян в апреле 2019 года выросли на 6,4 процента по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, сообщает «Прайм» со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».

Рост трат превосходит размер накопленной за период инфляции в 5,2 процента. Отмечается, что расходы в апреле уступили лишь значению 2015 года.

«В целом реальные расходы потребителей в текущем году находятся на одних из самых высоких отметок за годы наблюдений, превосходя значения как минимум предыдущих двух лет», — говорится в исследовании.

Относительно прошлого месяца повседневные траты опустились на 7,7 процента. Как поясняют в исследовании, в апреле расходы традиционно снижаются после мартовского всплеска, это один из редких месяцев, когда на потребление не влияют сторонние факторы (праздники и каникулы).

По отношению к прошлому месяцу расходы потребителей со средним уровнем доходов упали на 7,9 процента, с высокими доходами — на 6,6 процента. Россияне с низким доходом потратили меньше на 8,7 процента.

При этом по сравнению с данными прошлого года потребители с низким доходом потратили больше на 9 процентов, со средним — на 2,6 процента, а с высоким на 7,6 процента.

Ранее сообщалось, что около 40 процентов россиян стали больше экономить на еде и непродовольственных товарах в последние полгода. Около двух процентов опрошенных признали, что за период с ноября 2018 года по март 2019-го ослабили режим экономии. Порядка половины респондентов сообщили, что за последние несколько месяцев их траты на продукты питания и непродовольственные товары не изменились.

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