Банк России раскрыл свои убытки и доходы

В 2018 году Банк России получил убыток в размере 434,6 миллиарда рублей, об этом сообщается в годовом отчете, размещенном на сайте регулятора.

По итогам 2017 года убыток Центробанка равнялся 435,3 миллиарда рублей. Образование убытка объясняют санацией банков за счет Фонда консолидации банковского сектора. В прошлом году регулятор ввел запрет на осуществление кредитными организациями отдельных банковских операций для 17 банков и применил штрафные санкции к 288 кредитным организациям.

Расходы ЦБ в 2018 году поднялись на 16 процентов — до 877 миллиардов рублей, доходы — в 1,5 раза (до 577 миллиардов рублей). Объем активов регулятора вырос до 39,4 триллиона рублей, против 30,8 триллиона рублей по итогам 2017 года.

За отчетный период Центробанк получил 135,5 миллиарда рублей в виде дивидендов от Сбербанка, согласно российским законам, в дальнейшем эти деньги перевели в федеральный бюджет. Общий объем доходов, полученных от участия в капиталах кредитных и иных организаций, достиг 137,7 миллиарда рублей против 70,9 миллиарда рублей годом ранее.

Отмечается, что показатели рентабельности банковского сектора в целом выросли. По итогам 2018 года прибыль показали 382 кредитный организации, ее общий объем составил 1,9 триллиона рублей. Убыток получили 100 кредитных организаций, его совокупный объем равен 575 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов подготовило законопроект, который позволит ЦБ не публиковать информацию о реорганизации, если сам банк или его руководство находится под иностранными санкциями.

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