Банк России решил ограничить денежные переводы за границу

Системы денежных переводов с 16 апреля ввели лимиты на отправку денег во Вьетнам, Китай, Киргизию (до 100 тысяч рублей в месяц) и Казахстан (до 150 тысяч рублей), сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Ограничения установили по требованию Банка России, отмечают источники. Таким образом регулятор решил бороться с теневыми операциями, в том числе с предпринимательством без регистрации.

Еще одна заявленная причина — иностранные граждане, торгующие на рынках и отправляющие наличные для оплаты партий товаров, не регистрируя бизнес.

Люди расплачиваются переводами по договорам поставки товаров в Россию и фактически скрывают, что ведут предпринимательскую деятельность. ЦБ сообщал, что в ходе надзора за банками заметил схему с сомнительными денежными переводами за границу без открытия банковского счета и будет с ней бороться.

В январе текущего года Центробанк признал недопустимыми комиссии за перевод денежных средств между физическими лицами. По оценке регулятора, комиссии за межбанковские транзакции мешают потребителям менять банк и отправлять средства в другую кредитную организацию.

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