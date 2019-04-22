Банки России оказались под угрозой из-за санкций

Центробанк разослал в российские банки письмо, в котором напомнил о рисках сотрудничества с работающими на Западе поставщиками IT-услуг. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Материалы по теме Внутренняя энергия Эти люди — опора экономики России. Их уже 20 миллионов, а будет еще больше

Как говорится в письме, банки для снижения издержек активно отдают на аутсорсинг часть своей IT-инфраструктуры. Например, некоторые кредитные учреждения пользуются услугами процессинговых центров для выпуска карт и эквайринга (приема в торговых точках). Такие компании «зачастую работают на западном рынке, вследствие чего в большей степени подвержены влиянию фактора повышенного санкционного риска». Из-за этого центры могут отказать банкам в обслуживании, что приведет к неисполнению кредитным учреждением обязательств перед клиентами.

Банк России рекомендовал организовать проверку своего плана действий на случай возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций. Актуализировать план нужно, используя подготовленный регулятором стандарт по обеспечению информационной безопасности. Актуализированный план банки должны представить ЦБ.

Причиной для этого стала ситуация с «Еврофинанс Моснарбанком», который в марте попал под санкции США из-за связи с государственной нефтяной компанией Венесуэлы PDVSA, сообщил издание. После этого с ним отказался сотрудничать процессинговый центр «Картстандарт», который обеспечивал работу карт этого банка. В результате карты перестали работать.

Ранее сообщалось, что главные российские банки решили использовать взаимные корреспондентские счета для валютных расчетов в случае введения США санкций против них. Ожидается, что она позволит выиграть время в случае, если какое-то из кредитных учреждений не сможет проводить валютные операции из-за ограничений со стороны Запада.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!