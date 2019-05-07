Банк России решил разобраться с крупнейшим продавцом микрокредитов

Банк России направил предписание в адрес миллиардера Олега Бойко, владеющего десятью процентами OOO МФК «4Финанс» и ООО МФК «СМСфинанс», сообщает Forbes.

В документе сообщается «о выявлении факта неудовлетворительной деловой репутации» бизнесмена как лица, имеющего долю в микрофинансовых организациях (МФО). Теперь у Бойко есть право опротестовать это решение в течение 30 дней, направив жалобу регулятору.

Предписания выданы в соответствии с законом «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Согласно ему лицо, попавшее в черный список ЦБ, не может прямо или косвенно распоряжаться более чем десятью процентами акций (долей) микрофинансовой компании.

Состояние Бойко Forbes оценивает в 1,2 миллиарда долларов. Он занимает 82-е место в рейтинге «200 богатейших бизнесменов России». Через семейный траст Бойко владеет холдингом Finstar. Изначально основным его активом был «Евразхолдинг», затем — игорная компания Ritzio International. Со временем Finstar стал многопрофильным инвестиционным холдингом, который включает активы в сфере финансовых технологий, МФО, торговой и офисной недвижимости, розничной торговли.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила запретить в России оформление кредитов МФО под залог жилой недвижимости. Из-за этой практики, по ее мнению, семьи, оказавшись в сложной ситуации, лишаются жилья.

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