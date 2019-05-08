Россияне решили залезть в долги в майские праздники

В мае россияне, по прогнозам экспертов, возьмут примерно на четверть больше, чем в другие месяцы, займов у микрофинансовых организаций (МФО), сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование финансового маркета «Юником24».

Всего в мае россияне должны получить 2,7-2,8 миллиона займов в МФО, 55-60 процентов придется на время майских праздников. Согласно опросу, 50 процентов заемщиков планирует потратить кредит на неотложные нужды из-за возросших трат в период с 1 по 11 мая.

Чуть менее 15 процентов занимают на поездки и отдых в период длинных майских выходных, столько же граждан готовы залезть в долги ради подготовки к дачному сезону. Примерно 20 процентов заемщиков потратят средства на ремонт квартиры.

Участники рынка отмечают, что в мае прошлого года было выдано порядка 2,6 миллиона займов. Традиционное повышение спроса в канун праздников объясняют общим ростом потребления в условиях падения реальных доходов.

Ранее россияне объяснили, что предпочитают брать в долг в МФО, а не в банках, потому что это удобнее, быстрее и не требует личного посещения офиса. К тому же сумма, которую хотят занять россияне, зачастую ниже банковского кредита.

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