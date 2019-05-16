Россияне рассказали о своих сбережениях

Почти две трети российcких семей (65 процентов) не накопили никаких сбережений, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на опрос лаборатории Левада-центра Levada Lab.

Как отмечают социологи, этот показатель практически не менялся с 2012 года. Социолог Левада-центра Степан Гончаров уточнил, что в 2008-2011 года доля людей со сбережениями была еще ниже.

Как отмечают эксперты, сбережения у россиян отсутствуют прежде всего из-за низкого уровня доходов. Реальные располагаемые доходы граждан, по данным Росстата, снижались в период с 2014 по 2017 год, а в 2018 году рост составил всего 0,1 процента. С 2013 года реальные доходы упали на 8,3 процента. На первый квартал 2019 года средний доход на душу населения составлял 29,9 тысячи рублей.

По итогам 2018 года средства, которые россияне отложили, оказались минимальными за 20 лет: их доля составила 3,7 процента. Меньше было только в 1998 году — 2,5 процента доходов. Делать сбережения могут себе позволить только 35 процентов семей.

В 2018 году более половины россиян снизили свои расходы на одежду и развлечения. В четвертом квартале траты сократили 64 процента опрошенных. Для сравнения: в 2017 году на одежде экономили 59 процентов респондентов, на развлечениях — 57 процентов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!