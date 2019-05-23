Названы условия для роста российской экономики

В России еще не сформировалась экономическая модель, при которой страна смогла бы прийти к темпам роста на уровне три процента и более, заявил министр экономического развития Максим Орешкин. Об этом сообщает ТАСС.

В первом квартале 2019 года рост ВВП России составил всего полпроцента, что является минимумом с конца 2017 года. При этом, по словам главы Минэкономразвития, замедление роста — результат одноразовых факторов. В первую очередь на это повлиял рост НДС при отложенных расходах бюджета, а также рост ключевой ставки Банка России.

Учитывая разовый характер влияния повышения налога на добавленную стоимость, Минэкономразвития не исключает, что темп инфляции по итогам 2019 года будет ниже четырех процентов.

Для достижения увеличения темпов роста, отметил Орешкин, необходимо повысить инвестиционную активность и качество инвестиций в экономику. Вдобавок, нужно изменить деловой климат в стране, главным образом, через снижение административных барьеров для бизнеса. В 2019 году в корпоративное законодательство хотят внести ряд поправок, внедрить механизм «регуляторной гильотины».

Для достижения более высоких темпов роста Минэкономразвития предложит правительству проект по стимулированию качественной миграции. В 2018 году число трудовых мигрантов, прибывших в Россию, оказалось почти в два раза меньше показателя 2017 года и составило 125 тысяч человек, что не смогло компенсировать естественную убыль населения. В результате численность населения снизилась почти на 100 тысяч человек.

Также министр заявил, что, учитывая дефицит рабочей силы, необходимо постепенно отказываться от трудоемких этапов производства с маленькой добавленной стоимостью и выстраивать цепочки образования добавленной стоимости вместе со странами-соседями.

Еще одним фактором называется расширение Россией своего рынка. В частности, речь идет о странах и объединениях ЕАЭС, СНГ, союзном государстве России и Белоруссии и других.

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