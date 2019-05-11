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Россию заподозрили в получении контроля над украинской экономикой

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Россия получила контроль над экономикой Украины. Об этом в интервью телеканалу NewsOne заявил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

По его словам, прекращение поставок нефтепродуктов из России на Украину с 1 июня является маловероятным. Эксперт пояснил, что, по его сведениям, крупные российские компании уже озаботились получением необходимого разрешения на экспорт углеводородов.

Однако, утверждает Марунич, очевиден факт, что Москва введением контрсанкций получила мощный инструмент влияния на рынок нефтепродуктов на Украине «с проекцией на общее состояние украинской экономики».

18 апреля Россия ввела меры в ответ на действия Украины, запретив с 1 июня экспорт нефти, этана, бутана, битума, этилена в эту страну. Уголь, бензин и дизтопливо будут поставлять украинской стороне только по отдельным разрешениям. Решение Москвы стало ответом на действия Киева, который 10 апреля расширил торговые антироссийские санкции.

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