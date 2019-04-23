Белоруссия захотела помочь Украине преодолеть российские санкции

Белоруссия готова увеличить поставки на Украину темных нефтепродуктов на фоне российских санкций в отношении Киева. Об этом во вторник, 23 апреля, заявил замглавы Белорусской нефтяной компании Сергей Гриб, передает РИА Новости.

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«Что касается поставки Россией других продуктов, таких как, например, битумы, то мы ожидаем рост поставок со стороны Беларуси», — сказал он. В то же время он заявил, что не ожидает увеличения поставок светлых нефтепродуктов на украинскую территорию.

18 апреля Россия ввела меры в ответ на действия Украины, запретив с 1 июня экспорт нефти, этана, бутана, битума, этилена в эту страну. Уголь, бензин и дизтопливо будут поставлять украинской стороне только по отдельным разрешениям.

Также правительство запретило ввозить в Россию продукцию машиностроения, легкой промышленности, металлообработки и иные виды товаров на общую сумму в 250 миллионов долларов.

Решение Москвы стало ответом на действия Киева, который 10 апреля расширил торговые антироссийские санкции. Украина запретила ввозить из России стеклянную тару, в том числе емкости для пищевых продуктов, а также формалин, карбамидоформальдегидный концентрат, проводники для электрического тока напряжением более тысячи вольт, электроаппаратуру для железнодорожной инфраструктуры, пружины для грузовых вагонов.

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