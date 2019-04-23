Белоруссия захотела помочь Украине преодолеть российские санкции

Белоруссия готова увеличить поставки на Украину темных нефтепродуктов на фоне российских санкций в отношении Киева. Об этом во вторник, 23 апреля, заявил замглавы Белорусской нефтяной компании Сергей Гриб, передает РИА Новости.
«Что касается поставки Россией других продуктов, таких как, например, битумы, то мы ожидаем рост поставок со стороны Беларуси», — сказал он. В то же время он заявил, что не ожидает увеличения поставок светлых нефтепродуктов на украинскую территорию.
18 апреля Россия ввела меры в ответ на действия Украины, запретив с 1 июня экспорт нефти, этана, бутана, битума, этилена в эту страну. Уголь, бензин и дизтопливо будут поставлять украинской стороне только по отдельным разрешениям.
Также правительство запретило ввозить в Россию продукцию машиностроения, легкой промышленности, металлообработки и иные виды товаров на общую сумму в 250 миллионов долларов.
Решение Москвы стало ответом на действия Киева, который 10 апреля расширил торговые антироссийские санкции. Украина запретила ввозить из России стеклянную тару, в том числе емкости для пищевых продуктов, а также формалин, карбамидоформальдегидный концентрат, проводники для электрического тока напряжением более тысячи вольт, электроаппаратуру для железнодорожной инфраструктуры, пружины для грузовых вагонов.