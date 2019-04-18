Россия оставила Украину без нефти

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о запрете экспорта нефти на Украину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы кабмина. Помимо нефтяного эмбарго, вводится запрет на экспорт ряда других товаров.

«Устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов. Мы вынуждены свои интересы защищать и принять ответные меры», — сказал глава правительства, отметив, что это ответная мера на украинские ограничения, которые были введены недавно. Кроме того, запрет вводится на продукцию машиностроения, легкой промышленности, металлообработки и иные виды товаров на общую сумму в 250 миллионов долларов.

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Запрет на экспорт нефти и ряда других товаров вводится с 1 июня 2019 года. Полный перечень продуктов и товарных позиций будет определен позднее. При этом у украинских потребителей сохранится формальная возможность закупать в России энергоресурсы и прочие товары. Для этого, по словам премьера, предусмотрен механизм отдельных разрешений.

«Определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить на Украину только на основании отдельных разрешений. В эту категорию включена продукция ТЭК, в том числе уголь и нефть, и нефтепродукты», — отметил глава правительства.

10 апреля украинские власти расширили собственные торговые санкции против России. Тогда в перечень попали: стеклянная тара, в том числе емкости для пищевых продуктов, а также формалин, карбамидоформальдегидный концентрат, проводники для электрического тока напряжением более тысячи вольт, электроаппаратура для железнодорожной инфраструктуры, пружины для грузовых вагонов.

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