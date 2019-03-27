Порошенко заподозрили в махинациях с санкционным списком в пользу России

В Верховной Раде планируется создать временную следственную комиссию для расследования причин того, почему президент Украины Петр Порошенко исключил из санкционного списка ряд предприятий из России и непризнанной Приднестровской Молдавской республики. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

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О планах по созданию комиссии «Стране» рассказал заместитель главы парламентского комитета по вопросам правовой политики и правосудия Леонид Емец.

«В то время когда украинская дипломатия прилагает значительные усилия для сохранения и углубления санкций против России, Украина, наоборот, эти санкции сужает. Это вызывает массу вопросов у наших международных партнеров. Как и у наших граждан. Эти предприятия были под санкциями. А сейчас мы делаем вид, что всего этого не было», — заявил он.

По информации депутатов Рады, из санкционного списка пропали российские предприятия, построенные по модели фирм-прокладок, при этом их объединяет специализация — экспорт лома и черных металлов. Опрошенные «Страной» эксперты считают, что они являются посредниками в схеме вывоза металлолома с территории Украины в Россию.

Находящийся на территории Приднестровья Молдавский металлургический завод также занимается вывозом металлического лома с Украины. Несмотря на то что в 2015 году 100 процентов акций перешли правительству Приднестровья, на Украине его неофициально связывают с российским бизнесом.

Указ Порошенко №82/2019 о введении санкций был подписан 19 марта. Ограничительные меры введены против 848 физических лиц и 294 юридических лиц.

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