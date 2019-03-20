Украина ввела санкции против сотен россиян

Президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности Украины (СНБО) о введении новых санкций в отношении российских граждан и организаций. Это следует из указа главы государства, опубликованного на его сайте.

Как отмечается в тексте указа №82/2019 от 19 марта, ограничительные меры введены против 848 физических лиц и 294 юридических лиц. При этом среди них есть граждане не только России, но и других государств.

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В пресс-службе СНБО уточнили, что в санкционные списки попали граждане и организации, которые участвовали в строительстве Крымского моста и занимались организацией «псевдовыборов» на территории Донецкой и Луганской областей и Крымского полуострова, а также причастные к задержанию украинских моряков и военных катеров в ходе инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Кроме того, под действие ограничительных мер попали лица, которые «демонстративно нарушали украинское законодательство въезда/выезда на временно оккупированную территорию украинского Крыма» и распространяли издательскую продукцию «антиукраинского содержания», а также те, кто «незаконно получил и использует музейное собрание, принадлежащее Украине».

Также в список попали ряд депутатов российской Госдумы и представителей Совета Федерации России.

Помимо этого, следует из документа, продлены санкции в отношении четырех банков с «капиталом государства-агрессора».

Ранее в марте Порошенко заявил, что настаивает на усилении санкций против Москвы, и призвал мировое сообщество поддержать Украину в борьбе с Россией.

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