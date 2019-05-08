Назван главный риск для экономики России

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) обнародовал доклад, в котором назвал основной источник риска для российской экономики. Об этом сообщает ТАСС.

Так, по оценке экспертов ЕБРР, таковым является банковский сектор. Указывается, что он фрагментирован и страдает от проблем с качеством активов и управлением.

При этом отмечается сокращение доли неработающих кредитов в секторе, что является позитивным трендом. Она продолжает снижаться с пикового уровня в 11 процентов во втором квартале 2018 года — отчасти это объясняется быстрым ростом кредитования экономики.

ЕБРР также ожидает продолжения консолидации российского банковского сектора России. «В 2018 году лицензии у 77 банков были отозваны, а Центральный банк продолжает предоставлять финансирование частным банкам, которые были переданы ему в 2017 году», — говорится в докладе.

В начале апреля первый зампред Банка России Ксения Юдаева заявила, что избыточная долговая нагрузка россиян и юридических лиц может стать тормозом для экономического роста страны. Она также считает, что это может привести, в том числе, к социальным проблемам.

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