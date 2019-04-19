В США назвали 13 «шокирующих» фактов о российской экономике

Американский финансовый портал Business Insider подготовил подборку «шокирующих» фактов о российской экономике. Как отмечается в публикации, хотя после Второй мировой войны Советский Союз стал глобальной сверхдержавой, России пришлось «заново изобретать свою экономику» и столкнуться со множеством экономических проблем.

Первым «шокирующим» фактом для Business Insider стало то, что в России ежедневно умирают 700 человек, а в год страна теряет порядка 250 тысяч человек населения. Отдельно упомянут Мурманск, который потерял 30 процентов жителей после распада СССР.

Также отмечается, что Россия имеет резервный фонд в размере более 460 миллиардов долларов при уровне внешнего долга 29 процентов от валового внутреннего продукта и 15,9 месяца покрытия импорта. Из этого делается вывод, что Россия может противостоять некоторым глобальным шокам, даже если ее экономический рост останется на низком уровне.

За 10 лет после распада СССР объем производства в стране снизился на 45 процентов, к 2000 году российский ВВП составлял от 30 до 50 процентов от советского уровня. Журналисты обратили внимание и на высокую зависимость от добычи ископаемых — нефть и газ составляют порядка 59 процентов от всего объема российского экспорта и приносят стране порядка четверти от общего дохода бюджета.

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Также Business Insider шокировал высокий уровень неравенства. В стране 70 миллиардеров, большинство из которых нажили состояние в 1990-е, когда в стране царила коррупция, отмечает издание. С другой стороны, 13 процентов россиян живут за чертой бедности, сразу после распада СССР таких было 35 процентов. Хотя страна входит в первую десятку стран по объему экономического производства, среднемесячная заработная плата составляет 670 долларов (около 42,8 тысячи рублей по текущему курсу — прим. «Ленты.ру»).

Среди прочих фактов — доля IKEA в 20 процентов на мебельном рынке России и снижение потребления водки в стране за последние 20 лет более чем на 50 процентов. Последний факт связывают с вестернизацией культуры — граждане все больше переходят на пиво и вино.

Ранее в апреле первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов предположил, что рост ВВП страна по итогам года может оказаться выше прогноза правительства. Как он заметил, Россия долго запрягала, но теперь быстро поедет.

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