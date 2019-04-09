Путин назвал залог успеха России

Будущее России не зависит от санкций, а определяется креативностью граждан и эффективностью использования внутренних ресурсов. Такое заявление президент России Владимир Путин сделал на пленарном заседании Международного арктического форума, сообщает РИА Новости.

По его словам, санкционное давление мешает Москве, но «не критическим образом». Он напомнил, что, по оценке Еврокомиссии, ЕС потерял от санкций около 50 миллиардов евро, а Россия в два раза меньше — порядка 25 миллиардов. «Ясно, что Евросоюз теряет больше, чем мы», — сказал Путин.

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Глава государства пояснил, что во многом санкции подталкивают к развитию собственных технологий. При этом он отметил, что подобные ограничения в настоящий момент используются не как инструмент геополитической борьбы, а в рамках конкурентной борьбы.

3 апреля зампред Банка России Сергей Швецов заявил, что Запад можно поблагодарить за санкции, потому что они помогли российской экономике. Он отметил, что по таким показателям, как долговая нагрузка, соотношение внутреннего и внешнего долга, госдолг к ВВП, Россия теперь выглядит лучше, чем другие страны.

Санкции Запада в отношении целых секторов российской экономики были введены в 2014 году на фоне вооруженного конфликта в Донбассе и вхождения Крыма в состав России. После этого они неоднократно продлевались. В последний раз это произошло в марте 2019 года. Россия в ответ ввела собственные ограничения в отношении западных государств.

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