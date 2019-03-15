Россия освободилась от нефтяной зависимости

Связь между мировыми ценами на нефть, курсом рубля и состоянием экономики России в последнее время заметно снизилась. К такому выводу пришли аналитики международного рейтингового агентства S&P, выдержки из доклада которых приводит принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Авторы ссылаются на статистические данные за 2018 год. Согласно им, рост внутреннего спроса в российской экономике замедлился, а импорт товаров из-за рубежа вырос только на четыре процента, и это несмотря на подорожание нефти, которое в годовом выражении составило 30 процентов. К тому же, в период с апреля по сентябрь баррель нефти российской марки Urals вырос в цене на 20 процентов, а курс рубля снизился на 13 процентов.

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Такая ситуация аномальна, поскольку рост нефтяных цен обычно сопровождается увеличением долларовой выручки нефтяных компаний и ростом экспортных пошлин, а также налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), которые привязаны к сырьевым котировкам. Из-за этого нефтяные компании раньше вынуждены были тратить больше экспортных долларов на покупку рублей (на выплату зарплат, налогов и пошлин).

Таким образом, спрос на рубли повышался, и курс российской валюты рос вместе с ценами на нефть. Однако в 2017 году в России начало действовать бюджетное правило, согласно которому, нефтегазовые сверхдоходы (при мировых ценах выше 40 долларов за баррель) направляются в Фонд национального благосостояния (ФНБ). Для этого уже уплаченные в бюджет налоги снова меняются на валюту, что приводит к ослаблению рубля. Сверхдоходы, раньше направлявшиеся на расходы бюджета, теперь фактически не используются, что замедляет потенциальный экономический рост в стране.

Также, по мнению аналитиков, на состояние российской экономики сильно повлияли западные санкции. Международные инвесторы больше ориентируются на них, а не на нефтяные цены, принимая решения о вложениях в российские активы.

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