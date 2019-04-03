В России поблагодарили Запад за санкции

Зампред Центробанка Сергей Швецов заявил, что западным санкциям можно сказать «спасибо» за развитие российской экономики, передает РБК.

«Мы живем в интересное время. Гром не грянет — мужик не перекрестится. Я думаю, что точно совершенно санкции внесли позитивный вклад в развитие нашей экономики, как ни странно», — пояснил Швецов.

По его мнению, в макроэкономическом плане Россия теперь выглядит лучше, чем другие страны. Речь о таких макроэкономических показателях, как долговая нагрузка, соотношение внутреннего и внешнего долга, госдолг к ВВП, соотношение резервов, совокупного долга и импорта.

Кроме того, по словам зампреда ЦБ, введенные ограничения положительно сказались на процессе импортозамещения.

С другой стороны, перспектива новых санкций формирует недоверие. Швецов оценил финансовую стабильность и предсказуемость на семерку по десятибалльной шкале.

Говоря об инвестициях в российскую экономику, он отметил, что охотнее вкладываются в госдолг страны инвесторы из государств, которые сами и вводят санкции или собираются это сделать, поскольку они лучше понимают, как все устроено.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала слабое место российской экономики. По ее мнению, это отсутствие длинных денег, то есть средств, которые бы инвестировались в долгосрочные проекты.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!