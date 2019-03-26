Раскрыто слабое место российской экономики

Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала слабое место российской экономики, по ее мнению, — это отсутствие в российской экономике длинных денег, то есть средств, которые бы инвестировались в долгосрочные проекты. Об этом глава ЦБ заявила на расширенном заседании коллегии министерства финансов, сообщает РБК.

Решить проблему Набиуллина предлагает внедрением концепции индивидуального пенсионного капитала (ИПК), то есть проведением еще одной пенсионной реформы. ИПК предполагает, что работник самостоятельно откладывает часть своей зарплаты в негосударственные пенсионные фонды (НПФ), которые бы уже и стали источником длинных денег.

«Было бы неправильно, если бы я не упомянула слабое место, которое у нас еще остается. Это отсутствие внутренних источников длинных денег. Да, мы добились снижения зависимости валютного курса от цены на нефть, но сейчас в колебаниях курса существенно выросла роль поведения нерезидентов», — заявила Набиуллина, отметив, что краткосрочные настроения инвесторов определяются текущими факторами, будь то санкции или общая оценка развивающихся рынков.

Однако, по словам Набиуллиной, ставку следует ориентировать на долгосрочных инвесторов, которые приносили бы в экономику длинные деньги. Глава ЦБ отметила, что доля нерезидентов, вкладывающих в российский госдолг, упала с 34 процентов в прошлом году, до 25 процентов на 1 февраля 2019 года.

Министр финансов Антон Сиуланов утверждает, что реализация проекта ИПК позволила бы повысить средний размер пенсии примерно до 20 процентов от средней зарплаты.

В середине марта заместитель министра финансов Алексей Моисеев отмечал, что реализация ИПК пока откладывается на неопределенный срок. Проблема, по его словам, в том, что придется снова «ломать устоявшуюся систему».

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