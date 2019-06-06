Кудрин предрек российской экономике слабый рост

Рост экономики России по итогам 2019 года не превысит одного процента, заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава Счетной палаты, бывший министр финансов Алексей Кудрин, которого цитирует ТАСС.

«В этом году, действительно, я сказал, что по моему прогнозу будет не 1,3 процента рост, как в официальном прогнозе, а ниже одного процента», — отметил Кудрин.

По его словам, в ближайшие годы ВВП не будет расти больше, чем на два процента. Таким образом, задачу по достижению общемировых темпов роста — на уровне трех процентов ВВП, как это прописано в прошлогоднем майском указе президента, в обозримом будущем решить не удастся.

По мнению Кудрина, главной причиной медленного роста российской экономики станет отсутствие структурных реформ, в том числе судебной реформы. «Потому что мы не проводим достаточно энергично структурные меры и не укрепляем институты. То есть в отношении судов должен быть непрерывно фокус, непрерывно вести мониторинг независимости судов», — приводит слова главы Счетной палаты «Интерфакс».

Ранее Минэкономразвития прогнозировало рост ВВП России в 2019 году на уровне 1,3 процента.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



