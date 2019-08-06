В России запустили льготную ипотеку для дачников

В России возобновили действие программы так называемой «деревянной ипотеки», предполагающей субсидирование из бюджета процентной ставки на покупку деревянных домов заводского производств. Соответствующие поправки во вторник, 6 августа, размещены на официальном портале правовой информации.

Закон о «деревянной ипотеке» был принят весной 2018-го и действовал до ноября того же года. Новые правительственные поправки возобновляют действие программы и продлевают ее до конца 2020-го. В этот период банкам, работающим с ипотекой на покупку деревянных домов, будет субсидироваться процентная ставка по кредитам в размере 5 процентных пунктов от действующих условий.

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Стандартные условия по льготному ипотечному кредиту такого рода — первоначальный взнос не менее десяти процентов от стоимости дома, максимальная сумма займа — 3,5 миллиона рублей. Условия распространяются только на покупку деревянной коробки дома, ставка кредитов на покупку земельного участка и коммуникаций по «деревянной ипотеке» не субсидируется.

В 2018 году программа «деревянной ипотеки» не пользовалась популярностью у россиян. По информации игроков рынка, по ней предоставляли кредиты только два российских банка, а потенциальные заемщики в массе не знали о возможности получить кредит по субсидированной ставке.

Помимо «деревянной ипотеки», в России регулярно обсуждаются и другие программы льготного кредитования строительства частных домов. В 2018-м депутат от «Единой России» Геннадий Кулик предложил субсидировать ставку по ипотеке на дома в сельской местности до 3,5-4 процентов годовых. В 2019-м о необходимости запуска льготной ипотеки на селе заявлял премьер-министр Дмитрий Медведев.

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