Сбербанк снизит ставки по ипотеке

Сбербанк с 6 августа 2019 года уменьшит ставки по ипотечным кредитам для рядовых заемщиков и увеличит скидку к ставке по ипотеке для зарплатных клиентов, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Как рассказали изданию в пресс-службе банка, в рамках стандартных кредитных программ (ипотека на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство дома, покупку гаража и машино-места, рефинансирование кредитов других банков, нецелевой кредит под залог недвижимости ) снижение составит 0,5 процентного пункта. Дисконт для «зарплатников» в свою очередь вырастет с 0,3 до 0,5 процентного пункта.

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Таким образом, для зарплатных клиентов Сбербанка ставка по кредитам на покупку строящегося жилья составит 9,6 процента годовых, вторичного — 9,8 процента. Для тех, кто не участвует в зарплатных программа, ставки будут равны 10,1 и 10,3 процента соответственно. Для зарплатных клиентов, приобретающих квартиры в рамках совместных программ банка и некоторых застройщиков, минимальная ставка опустится до 7,6 процента годовых.

В Сбербанке подчеркнули, что указанные ставки будут действовать при наличии полиса страхования жизни. Отказ от страхования влечет за собой повышение ставки на 1 процент.

Ранее в августе России предрекли ипотечный бум: по прогнозам аналитиков, объем выдачи жилищных кредитов в стране может к 2024 году достигнуть 4,7 триллиона рублей, превысив таким образом прогнозируемые итоги 2019-го более чем вдвое.

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