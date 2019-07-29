Миллионы россиян задумались об ипотеке

Около семи миллионов российских семей собираются взять ипотечный кредит к 2024 году, пишут «Известия» со ссылкой на совместное исследование ВЦИОМ и ипотечного агентства «Дом.РФ».

Авторы опирались на среднерыночные ставки, установившиеся в мае 2019 года на уровне 10,5 процента годовых. При условии, что они сохранятся на ближайшие несколько лет, ежегодно получать кредиты будут 1,2-1,4 миллиона семей.

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Средствами на первоначальный взнос располагают 6,3 миллиона семей, или 90 процентов потенциальных заемщиков. В большинстве случае их источником выступают накопления (24,3 процента заемщиков), доходы от продажи уже имеющегося жилья (21,4 процента) или другого имущества (15,7 процента).

При снижении ставок до восьми процентов годовых число заемщиков может вырасти до 12,2 миллионов семей в год.

Также авторы подсчитали, что 67 процентов российских семей имеют сбережения. В 96 процентах случаев они номинированы в рублях. Среди людей, относящих себя к среднему классу, процент имеющих накопления выше — 78, среди граждан с доходами ниже среднего сбережения имеют меньше половины.

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