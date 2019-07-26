Россиян предостерегли от ипотечной усталости

Ежемесячные выплаты по ипотеке не должны превышать 30 процентов от суммы дохода. В противном случае у человека может сформироваться «ипотечная усталость» — опасное психологическое состояние. Об этом говорится в материалах агентства «МИЭЛЬ-Сеть офисов недвижимости», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Эксперты рекомендуют будущим ипотечникам «рассчитывать размер ипотечного кредита исходя из дохода, а не доход подстраивать под ипотеку». Те, кто ежемесячно отдает банку больше трети доходов, ощущают сильное моральное давление и начинают испытывать проблемы личного характера, подчеркивают в «МИЭЛЬ».

В 2019 году доля ипотечных сделок на рынке жилой недвижимости московского региона составляет порядка 48 процентов, подсчитали в агентстве. Аналитики также провели опрос, чтобы выяснить, как будущие новоселы воспринимают ипотеку. Результаты исследования показали, что 30 процентов граждан считают жилищный кредит эффективным способом решения «квартирного вопроса». 31 процент опрошенных уже имели опыт покупки жилья в ипотеку.

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Около трети покупателей квартир заявили, что настороженно относятся к кредитованию: по мнению таких людей, ипотека — это непредсказуемо и дорого, поэтому приобретать квадратные метры в долг они не готовы. «Несмотря на то, что ипотека уже давно стала одним из основных способов решения жилищных вопросов, у некоторых россиян до сих пор сохраняется негативное отношение к этому инструменту, продиктованное страхом не справиться со своевременным обслуживанием кредита», — отмечают специалисты.

Ранее в июле сообщалось, что за первые шесть месяцев 2019 года россияне взяли ипотеки на 1,1 триллиона рублей. В годовом отношении число оформленных за январь — июнь кредитов на покупку жилья снизилось на 19 процентов, до 497 тысяч займов. Денежные объемы кредитования упали на 10 процентов. Средний размер нового ипотечного кредита при этом вырос на 12 процентов, с 1,98 миллиона до 2,21 миллиона рублей.

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