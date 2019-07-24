Назван лучший город для покупки жилья в кредит

Средняя семья из Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ) сможет погасить ипотечный кредит быстрее семей из крупных российских городов. Такие данные содержатся в материалах аналитиков Domofond (есть в распоряжении редакции).

На выплату жилищного займа семейной паре из Нижневартовска потребуется пять месяцев, подсчитали в компании. Аналогичные показатели Тюмени и Магнитогорска, где темпы погашения кредита также оказались выше средних по стране, составляют 10 и 11 месяцев соответственно.

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Расчеты аналитиков компании действительны для ситуации, в которой оба члена семьи работают, получая зарплату не менее средней по региону, и тратят на выплату ипотеки за квартиру площадью 38 квадратных метров половину семейного дохода. Модель предусматривает, что семья в течение двух лет до оформления ипотеки копила на первоначальный взнос, уточняют в Domofond.

Дольше всех — 352 месяца, или более 29 лет, — гасить ипотеку придется жителям Сочи, получающим средний доход по Краснодарскому краю. Длительные выплаты предстоят также семьям из Казани (97 месяцев), Симферополя и Севастополя (92 месяца). Москвичам, по расчетам Domofond, на погашение ипотеки потребуется 82 месяца, петербуржцам — 59 месяцев.

Ранее аналитики портала «Мир квартир» составили рейтинг городов, где выгоднее всего приобретать жилье для заработка на аренде. Первое место в этом списке досталось Саратову, тогда как Москва и Петербург вошли в десятку антилидеров.

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