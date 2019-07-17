В России подешевела ипотека

В июле 2019-го в российских банках прошла волна снижений ставок по ипотеке. Об этом в среду, 17 июля, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Ставки по ипотеке с начала месяца снизили банк ФК «Открытие» (до 9,9 процента годовых), Альфа-банк (до 9,69 процента), Газпромбанк (до 10,5 процента на готовое жилье и 10,8 процента на строящееся) и банк ДОМ.РФ (до 9,8 и 9,7 процента годовых соответственно). Перечисленные ставки действуют при условии страхования заемщика и не для зарплатных клиентов банков, уточняет издание.

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При этом на минимальные ставки могут рассчитывать лишь отдельные категории заемщиков, пишут «Ведомости»: банки в первую очередь готовы кредитовать на таких условиях россиян с идеальной кредитной историей и крупным первоначальным взносом.

По данным управления Росреестра по Москве, с начала 2019-го в выдача ипотеки в столице подскочила на 22 процента. Такую динамику в ведомстве связывают со смягчением ставок по жилищным кредитам после очередного снижения ключевой ставки ЦБ в июне 2019-го.

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