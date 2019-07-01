Средний доход российского ипотечника оценили в 40 тысяч рублей

Средний доход ипотечного заемщика в России составляет порядка 40 тысяч рублей, следует из материалов «Национальной ассоциации коллекторских агентств» (НАПКА), поступивших в редакцию «Ленты.ру».

В свою очередь ежемесячный средний платеж по ипотеке в стране составляет 16-17 тыс.рублей. «Однако в зависимости от региона он меняется. Так, например, в крупных городах он может быть в 1,5-2,5 раза больше», — отмечают коллекторы.

При «голом» расчете получается, что среднестатистический клиент отдает около 45 процентов своего дохода для выполнения ипотечных обязательств, указывают эксперты. Но ипотека в большинстве случаев — «семейный» продукт, поэтому чаще всего такой кредит совместно выплачивают двое работающих человек. Таким образом, на погашение уходит четверть семейных доходов. В материалах НАПКА выплата долга в таком объеме называется «выполнимой задачей».

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По данным коллекторов, за март — июнь средний срок ипотечного кредита в России вырос на 3 процента и достиг 17,8 года. «Предусмотреть все риски на столь длительный период практически нереально, именно по этой причине клиенты выходят на просрочку», — поясняют эксперты. Они советуют будущим ипотечникам формировать «подушку безопасности», то есть иметь в запасе сумму, которой должно хватить хотя бы на два — четыре платежа. «Должнику в 65 процентах случаев необходимо не менее трех — четырех месяцев, чтобы решить свои финансовые проблемы и вернуться в график платежей», — подчеркивают в НАПКА.

Ранее, в марте 2019-го, был обозначен размер рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания среднего ипотечного кредита в России. По подсчетам аналитиков, за год этот показатель увеличился почти на 11 процентов — с 64,7 тысячи до 71,7 тысячи рублей в месяц. Больше всех приходится зарабатывать московским ипотечникам — 139 тысяч рублей в месяц.

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