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09:46, 27 июля 2026 (обновлено: 10:07, 27 июля 2026)Мир

Трамп показал спасителя Америки

Трамп объявил себя спасителем Америки и защитником мира
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп объявил себя «спасителем Америки» и «защитником всего мира». Соответствующие посты он опубликовал в своем аккаунте в социальной сети Truth Social.

Глава государства опубликовал несколько изображений, сделанных с помощью искусственного интеллекта (ИИ). На одном из них представлены четыре фотографии Трампа в разные периоды его жизни с надписью: «Человек, который спас Америку».

В другом посте позади американского лидера изображены взрывы рядом с иранскими флагами, а сверху находится надпись: «Защитник мира».

25 июля Трамп приказал приостановить удары по Ирану, поскольку в Тегеран прибыла оманская делегация, ведущая переговоры об открытии Ормузского пролива. Отмечается, что пока неясно, был ли приказ разовым или прекращение огня продолжится.

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