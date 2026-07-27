Трамп показал спасителя Америки

Трамп объявил себя спасителем Америки и защитником мира

Президент США Дональд Трамп объявил себя «спасителем Америки» и «защитником всего мира». Соответствующие посты он опубликовал в своем аккаунте в социальной сети Truth Social.

Глава государства опубликовал несколько изображений, сделанных с помощью искусственного интеллекта (ИИ). На одном из них представлены четыре фотографии Трампа в разные периоды его жизни с надписью: «Человек, который спас Америку».

В другом посте позади американского лидера изображены взрывы рядом с иранскими флагами, а сверху находится надпись: «Защитник мира».

25 июля Трамп приказал приостановить удары по Ирану, поскольку в Тегеран прибыла оманская делегация, ведущая переговоры об открытии Ормузского пролива. Отмечается, что пока неясно, был ли приказ разовым или прекращение огня продолжится.