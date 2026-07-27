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09:49, 27 июля 2026 (обновлено: 10:01, 27 июля 2026)Мир

Раскрыты потери США в войне с Ираном

NYT: Более 600 военных США получили ранения с момента начала операции против Ирана
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alaa Al-Marjani / Reuters

Более 600 военных США получили ранения с момента начала американской операции против Ирана. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

Издание отмечает, что Пентагон приступил к публикации статистики по раненым и погибшим с 7 июля, когда боевые действия между США и Ираном возобновились после провала режима прекращения огня.

«Официальное число солдат, получивших ранения с того дня, в настоящее время составляет 207 человек, а общее число раненных с начала войны 28 февраля — 624 человека. Общее число погибших составляет 18 человек», — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн предупредил президента Дональда Трампа об ограниченности военных ресурсов для продолжения ударов по Ирану.

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