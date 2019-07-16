В Москве взлетела выдача ипотеки

С начала 2019 года выдача ипотеки в Москве увеличилась на 22 процента. Об этом свидетельствует статистика, опубликованная во вторник, 16 июля, на сайте столичного управления Росреестра.

С января по июль 2019-го в столице было оформлено более 42,3 тысячи ипотечных кредитов. «Отчасти это может быть связано с реализацией кредитов, полученных в конце прошлого года», — объяснил столь активную динамику руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов, добавив, что средневзвешенная ставка по выданным с начала года жилищным займам составила 10,5 процента против 9,5 процента годом ранее.

В Росреестре не исключили дальнейшего роста ипотечного кредитования в случае смягчения банковских условий. «Возможно, в будущем [пересмотр кредитной политики банков после снижения ЦБ ключевой ставки в середине июня] оживит рынок, и ипотека вновь станет фактором доступности жилья», — отметил Майданов.

Ранее в июле 2019-го были раскрыты статистические данные российских бюро кредитных историй, согласно которым до шести процентов ипотечников в стране берут отдельные потребительские кредиты на первоначальный взнос. Такие кредиты относятся к высокорисковым из-за повышенной кредитной нагрузки для заемщиков.

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