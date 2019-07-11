Россияне набрали кредитов ради ипотеки

До шести процентов ипотечных кредитов, взятых в России с начала 2019 года, относятся к высокорисковым. Об этом со ссылкой на опрос экспертов нескольких бюро кредитных историй (БКИ) сообщает РИА Новости.

Повышенный риск таких жилищных займов объясняется тем, что заемщики с высокой вероятностью использовали кредитные средства в качестве первоначального взноса. К этим выводам эксперты БКИ пришли, собрав статистику о потребительских кредитах на крупные суммы, выданных заемщикам за несколько месяцев до ипотеки.

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Опрошенные РИА эксперты оценивают долю «рискованной» ипотеки в 3,5-6 процентов от всего объема выдачи. Общее количество ипотечных кредитов, выданных гражданам, за несколько месяцев до этого взявших потребкредит на 100 тысяч рублей и более, представители БКИ оценивают в 25 тысяч.

Ранее о серьезной обеспокоенности роста доли опасной ипотеки уже заявляли в российском Центробанке. По оценке директора департамента финансовой стабильности ЦБ Елизаветы Даниловой, доля таких кредитов достигает пяти-семи процентов всей выдачи. «При этом есть повышательный тренд», — добавила Данилова.

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