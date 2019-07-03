Ипотеку под два процента начнут выдавать россиянам до конца года

Граждане, оформившие в пользование землю по программе «Дальневосточный гектар», начнут получать льготные жилищные кредиты до декабря 2019 года. Об этом заявил глава Минвостокразвития Александр Козлов, передает РИА Новости.

Займы на приобретение, строительство или ремонт жилья планируется выдавать под 2 процента годовых на срок до 20 лет. Первоначальный взнос не потребуется, уточнил Козлов. Максимальная сумма кредита составит 4 миллиона рублей.

Помимо обладателей «дальневосточного гектара», льготную ипотеку смогут оформить проживающие в регионе молодые семьи, в которых хотя бы один из супругов не достиг 35-летия.

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Закон о бесплатной раздаче земель в Дальневосточном федеральном округе действует для всех россиян с 2017 года. Каждый гражданин может взять участок размером не более гектара в бесплатную аренду на пять лет, а затем, в случае законного использования территории, получить его в собственность.

Ранее, в июне, Госдума приняла закон о компенсации ипотеки многодетным. Им будут выдавать единоразовые выплаты на погашение кредитной задолженности. Сумма поддержки составит 450 тысяч рублей.

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