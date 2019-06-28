В Новгородской области подготовились выплачивать процент по ипотеке за врачей

В Новгородской области врачи смогут получить ипотеку, проценты по которой будут компенсированы из местного бюджета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения по региону Антонину Саволюк.

Так, согласно областному закону, принятому в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение», с 2019-го по 2020 год льготной ипотекой смогут воспользоваться пятьдесят специалистов, таких как анестезиологи, реаниматологи, лор-врачи. По информации агентства, такая мера принята для привлечения в регион остродефицитных врачей.

Как пояснила агентству Саволюк, основной долг по ипотечному кредиту платит заемщик, а проценты компенсирует областной бюджет. По состоянию на 28 июня идет отбор участников, которые получат льготу. Запуск региональной программы планируется в октябре.

Кроме того, Саволюк отметила, что в регионе предусмотрена поддержка для молодых специалистов в размере 500 тысяч рублей. Также местные власти готовы предоставить или арендовать служебное жилье для сотрудника.

Согласно материалам национального проекта «Здравоохранение», одной из его задач является обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами. Бюджет проекта составил 1725,8 миллиардов рублей. Среди задач нацпроекта — укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих амбулаторную помощь, а также должностей среднего медперсонала. Саволюк подчеркнула, что в Новгородской области используются «все меры поддержки, которые есть в нацпроекте».

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