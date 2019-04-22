Российскую медицину предложили кардинально изменить

Российский рынок обязательного медицинского страхования предложили реформировать и перевести на рисковые принципы, усилив роль страховых компаний. Как сообщает «Коммерсантъ», такой сценарий содержится в докладе экспертов ВШЭ «Анализ состояния страховой медицины в России и перспектив ее развития».
Как отмечено в докладе, система ОМС в России не является полноценно страховой — отсутствует равновесие между доходами компании и ее обязательствами, компании не несут финансовой ответственности за перерасход средств на медпомощь гражданам, а клиенты не могут выбрать величину страхового покрытия по полису.
Также стоимость программы ОМС определяют не за счет оценки будущих расходов, а политическими решениями о допустимости увеличения нагрузки на работодателей, которые платят взносы за работников, и на бюджет (за счет взносов для неработающих). Страховщики получают от территориального фонда ОМС средства по нормативу, а если расходы превышают выделенные средства, то обращаются за субсидией.
ВШЭ считают перспективным введение рисковой модели ОМС, при которой страховщики будут сами нести ответственность за сверхнормативные расходы на оказание медпомощи. Таким образом, они станут реальными покупателям медицинских услуг и дополнят гарантированную государством медпомощь расширенными страховыми продуктами, которые будут продавать. Эксперты ссылаются на пример Нидерландов, где компании несут финансовую ответственность за 92 процента отклонений расходов от плановых.
Также в докладе отмечено, что возвращение к бюджетной модели медицины в России невозможно. В пользу этого говорит выявленная «статистически значимая связь» бюджетной модели с показателем смертности детей в возрасте до пяти лет и со стандартизированным коэффициентом смертности (СКС).
В странах, где используется медицинское страхование, СКС от ишемической болезни сердца ниже на 50 процентов; от болезней сердечно-сосудистой системы для лиц не старше 64 лет — на 24 процента, для всех возрастов — на 11,3 процента соответственно; от цереброваскулярных заболеваний — на 15 процентов ниже. Уровень госпитализации ниже на 23 процента, а средний срок пребывания на больничной койке — на 7,4 процента, чем там, где используется бюджетная модель.
Ранее правительство не одобрило национальный проект в сфере здравоохранения, основным пунктом которого стало увеличение бюджетных трат на онкологическую помощь. Основные траты планируются за счет специальной субсидии из федерального бюджета на программу ОМС.