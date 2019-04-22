Российскую медицину предложили кардинально изменить

Российский рынок обязательного медицинского страхования предложили реформировать и перевести на рисковые принципы, усилив роль страховых компаний. Как сообщает «Коммерсантъ», такой сценарий содержится в докладе экспертов ВШЭ «Анализ состояния страховой медицины в России и перспектив ее развития».

Как отмечено в докладе, система ОМС в России не является полноценно страховой — отсутствует равновесие между доходами компании и ее обязательствами, компании не несут финансовой ответственности за перерасход средств на медпомощь гражданам, а клиенты не могут выбрать величину страхового покрытия по полису.

Также стоимость программы ОМС определяют не за счет оценки будущих расходов, а политическими решениями о допустимости увеличения нагрузки на работодателей, которые платят взносы за работников, и на бюджет (за счет взносов для неработающих). Страховщики получают от территориального фонда ОМС средства по нормативу, а если расходы превышают выделенные средства, то обращаются за субсидией.

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ВШЭ считают перспективным введение рисковой модели ОМС, при которой страховщики будут сами нести ответственность за сверхнормативные расходы на оказание медпомощи. Таким образом, они станут реальными покупателям медицинских услуг и дополнят гарантированную государством медпомощь расширенными страховыми продуктами, которые будут продавать. Эксперты ссылаются на пример Нидерландов, где компании несут финансовую ответственность за 92 процента отклонений расходов от плановых.

Также в докладе отмечено, что возвращение к бюджетной модели медицины в России невозможно. В пользу этого говорит выявленная «статистически значимая связь» бюджетной модели с показателем смертности детей в возрасте до пяти лет и со стандартизированным коэффициентом смертности (СКС).

В странах, где используется медицинское страхование, СКС от ишемической болезни сердца ниже на 50 процентов; от болезней сердечно-сосудистой системы для лиц не старше 64 лет — на 24 процента, для всех возрастов — на 11,3 процента соответственно; от цереброваскулярных заболеваний — на 15 процентов ниже. Уровень госпитализации ниже на 23 процента, а средний срок пребывания на больничной койке — на 7,4 процента, чем там, где используется бюджетная модель.

Ранее правительство не одобрило национальный проект в сфере здравоохранения, основным пунктом которого стало увеличение бюджетных трат на онкологическую помощь. Основные траты планируются за счет специальной субсидии из федерального бюджета на программу ОМС.

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