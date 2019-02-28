Представитель РПЦ попросил Минздрав вывести аборты из ОМС

Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов заявил о том, что проведение абортов в России «страшнее холокоста». Об этом священнослужитель сказал на Гиппократовском медицинском форуме, посвященном репродуктивному здоровью, говорится на официальном сайте Московского патриархата.

«Мы ходим на "Бессмертный полк". Но это убили враги. А сколько убили мы сами? Побольше, чем на Второй мировой войне, гораздо больше», — поведал Смирнов.

Протоиерей также посетовал на то, что не все российские семьи становятся многодетными. «К Пасхе ждем особого события: одна наша Машенька ждет десятого. И что же она выслушивает каждый раз? И в консультации только одно: "Тебе это надо?"» — возмутился священнослужитель.

Он добавил, что аборты нужно вывести из ОМС, а эмбрионы — наделить правами человека.

Медицинский форум состоялся 17 февраля в Москве. Его участниками стали глава департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Елена Байбарина, президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль, президент Российской ассоциации специалистов перинатальной медицины Николай Володин, главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью Олег Аполихин и сопредседатель рабочей группы Всемирного русского народного собора иерей Феодор Лукьянов.

13 февраля в Минздраве заявили о планах вдвое сократить количество абортов в ближайшие шесть лет. В тот же день на заседании рабочей группы Госдумы по вопросам выведения абортов из ОМС глава Правового управления Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега) предложила признать субъектами права нерожденных детей и ввести соответствующие поправки в преамбулу федерального закона об основных гарантиях прав ребенка в России, таким образом, приравняв аборты к убийствам.

В январе губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил главам муниципалитетов лично встречаться с женщинами, которые решили сделать аборт, чтобы уговорить их сохранить беременность. Если они не откажутся от аборта, «ответственные лица будут освобождены от занимаемых должностей», отметил глава региона.

В конце июля прошлого года министерства здравоохранения Приморского края, Якутии и Рязанской области ввели временный мораторий на аборты в рамках акции «Подари мне жизнь!». В Минздраве России пояснили, что направили в регионы информационное письмо с просьбой поддержать проведение четырехдневной акции, поскольку она носит «просветительский характер».

В 2015 году министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила о главной роли РПЦ в снижении количества абортов и подписала соглашение о сотрудничестве с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом в его московской резиденции.

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