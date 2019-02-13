В Минздраве высказались о планах полностью искоренить аборты

Минздрав России планирует вдвое сократить число абортов за ближайшие шесть лет, однако в ведомстве считают невозможным полное их исчезновение. Об этом в среду, 13 февраля, заявила замминистра здравоохранения Татьяна Яковлева, передает ТАСС.

«До 300 тысяч хотя бы снизить — это было бы [хорошо], — сказала Яковлева. — До 2024 года мы должны достичь этой цифры». В 2012 году, по словам замминистра, в России провели 900 тысяч операций, и сейчас этот показатель снизился на треть — до 627 тысяч.

При этом Яковлева отметила, что достичь нулевого показателя нереально, так как значительная часть абортов проводится по медицинским показаниям. Таким образом, считает замминистра, на количество сделанных в России абортов серьезно влияет пропаганда здорового образа жизни.

В конце января стало известно, что в Государственной Думе будет сформирована рабочая группа для обсуждения законодательных инициатив Русской православной церкви, в том числе, перспективы выведения абортов из системы обязательного медицинского страхования. Рабочую группу возглавит заместитель председателя Госдумы Петр Толстой.

Ранее губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил главам муниципалитетов лично встречаться с женщинами, которые решили сделать аборт, чтобы вместе с главврачом, представителями общественных организаций и психологом уговорить их сохранить беременность. В противном случае, если женщина не отказалась от аборта, «ответственные лица будут освобождены от занимаемых должностей», отметил глава региона, так как, по его словам, это будет означать, что «власти с ней просто плохо работали».

В конце июля 2018 года министерства здравоохранения Приморского края, Якутии и Рязанской области ввели временный мораторий на аборты в рамках акции «Подари мне жизнь!». В Минздраве России пояснили, что направили в регионы информационное письмо с просьбой поддержать проведение четырехдневной акции, поскольку она носит «просветительский характер».

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