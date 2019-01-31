В Госдуме создали группу по выводу абортов из системы ОМС

В Государственной Думе решили сформировать рабочую группу для обсуждения законодательных инициатив Русской православной церкви, которая, в частности, изучит перспективы выведения абортов из системы обязательного медицинского страхования (ОМС), передает ТАСС.

Рабочую группу возглавит заместитель председателя Госдумы Петр Толстой. Депутаты также обсудят законы о рекламе спиртных напитков и вопросы защиты персональных данных россиян.

24 января патриарх Московский и всея Руси Кирилл подверг критике женщин, сделавших аборт по медицинским показаниям. По его словам, «уничтожение эмбриона, а тем более плода, — это уничтожение человеческой личности», и «подобную практику уничтожения инвалидов пропагандировали только в фашистской Германии». Он также призвал Госдуму вывести операцию из системы ОМС.

Ранее губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил главам муниципалитетов лично встречаться с женщинами, которые решили сделать аборт, чтобы вместе с главврачом, представителями общественных организаций и психологом уговорить их сохранить беременность. В противном случае, если женщина не отказалась от аборта, «ответственные лица будут освобождены от занимаемых должностей», отметил глава региона, так как, по его словам, это будет означать, что «власти с ней просто плохо работали».

В 2012 году врачи получили право отказаться от проведения аборта по религиозным убеждениям согласно пункту 3 статьи 70 «Лечащий врач» закона «Об основах охраны здоровья граждан в России».

В конце июля 2018 года министерства здравоохранения Приморского края, Якутии и Рязанской области ввели временный мораторий на аборты в рамках акции «Подари мне жизнь!». В Минздраве России пояснили, что направили в регионы информационное письмо с просьбой поддержать проведение четырехдневной акции, поскольку она носит «просветительский характер».

В апреле 2018-го стало известно, что жительницу Старого Оскола (Белгородская область) отправили за «разрешением» на аборт к священнослужителям: без его подписи в обходном листе ей отказались прерывать беременность.

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