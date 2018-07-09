Правительство отказалось тратиться на лечение рака

Правительство не одобрило национальный проект в сфере здравоохранения, основным пунктом которого стало увеличение бюджетных трат на онкологическую помощь, пишет «Коммерсантъ», ознакомившийся с документом и реакцией кабмина на него.

По данным издания, нацпроект состоит из восьми федеральных проектов: пяти чисто медицинских, а также одного, посвященного созданию национальных медцентров, цифровизации медицины и развитию экспорта медуслуг. Наибольшие расходы запланированы на развитие онкологической помощи — 982 миллиарда рублей до 2024 года. В результате показатели смертности от онкозаболеваний должны снизиться с нынешних 200 на 100 тысяч человек населения до 185 в 2024 году.

При этом основные траты в этом направлении не вошли в нацпроект и будут выполнены за счет специальной субсидии из федерального бюджета на программу ОМС.

Несмотря на это, правительство не поддержало нацпроект. «Предложенный проект и подходы не одобряем», — цитирует газета источник в кабинете министров.

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Также среди мер, предусмотренных в нацпроекте: разворачивание по всей России сети учреждений по лечению сосудистых заболеваний, расширение охвата медосмотрами до 90 процентов населения, восстановление на селе системы фельдшерско-акушерских пунктов. Основной упор сделан на повышение квалификации врачей и медперсонала. Причем проводить обучение планируется дистанционно, с помощью специального портала. Всего обучение должны пройти 1,88 миллиона врачей и медсестер.

Наиболее реалистичной частью нацпроекта источники газеты называют повышение цифровизации здравоохранения. Под ним понимается создание единого контура информационного обслуживания, к которому будет подключено большинство больниц, а также переход на электронные рецепты и документооборот.

Ранее 9 июля был опубликован проект «Основные направления бюджетной политики», направленный Минфином в Госдуму. В нем, среди прочего, прописано сокращение расходов на здравоохранение в 2019 году на 20,2 миллиарда рублей по сравнению с действующим бюджетом — 479,7 миллиарда рублей против 459,5 миллиарда. В 2020 году расходы должны увеличиться и составить 563,2 миллиарда рублей, в 2021-м — 572,5 миллиарда.

1 марта в ходе послания Федеральному собранию президент Владимир Путин поручил реализовать общенациональную программу по борьбе с онкологическими заболеваниями с участием представителей науки и фармацевтической отрасли. В рамках программы каждому россиянину должна быть предоставлена возможность прохождения ежегодной диспансеризации.

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