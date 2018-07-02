В МГУ научились лечить последствия инфаркта миокарда

Группа ученых МГУ разработала новый метод лечения последствий инфаркта миокарда при помощи генной терапии. Исследование опубликовано в журнале PLOS One, сообщается в пресс-релизе.

Специалисты предлагают доставлять гены HGF и VEGF165 в пораженные области сердца для кодировки белков, роста клеток внутренней стенки сосудов и защиты клеток сердца от гибели при ишемии. Изначально ученые предполагали, что в ходе эксперимента одновременная активация гена фактора роста гепатоцитов (клеток печени) HGF, который обладает множественным (плейотропным) действием, с геном фактора роста эндотелия сосудов VEGF165 приведёт к росту сосудов.

«Мы выяснили, что хорошо известное противовоспалительное действие HGF приводило к падению эффективности артериогенеза, который хорошо запускался с помощью одного лишь VEGF165, обладающего воспалительными эффектами в ткани, — рассказал кандидат медицинских наук Павел Макаревич, заведующий лабораторией генно-клеточной терапии института регенеративной медицины МГУ. — Кроме того, мы обнаружили, что разработанная нами генная терапия активирует стволовые клетки сердца — резерв, который организм может использовать для восстановления миокарда после повреждения».

Ученые полагают, что их исследование сможет применяться для лечения больных, перенесших инфаркт миокарда.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!



