В МГУ замедлили старение растений

Биологи МГУ замедлили старение растений с помощью антиоксидантов SkQ, действие которых направлено на митохондрии. Результаты исследования опубликованы в журнале Mitochondrion. Пресс-релиз статьи имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Одним из основных механизмов, лежащих в основе старения, считается образование активных форм кислорода (АФК), в том числе свободных радикалов, которые генерируются в результате последовательного восстановления кислорода. Эти соединения, образующиеся, как правило, в митохондриях, окисляют белки, липиды и ДНК внутри клеток, что приводит к сбоям в молекулярных механизмах клетки и к её гибели.

Митохонодриально-направленные антиоксиданты, к которым относятся ионы SkQ, действуют непосредственно на митохондрии и предотвращают синтез опасных молекул. Ученые полагают, что антиоксиданты непосредственно обезвреживают АФК и их продукты, а также снижают трансмембранную разность потенциалов, подавляя образование кислородных радикалов.

Ученые испытали SkQ на клетках растений. чтобы выяснить, какое влияние оказывают эти вещества на хлоропласты, в которых происходит фотосинтез. Оказалось, что в низких дозах ионы подавляли гибель эпидермальных клеток листьев гороха, вызванную сильными ядами. Антиоксиданты тормозили фотосинтез в хлоропластах и стимулировали дыхание митохондрий. SkQ также замедлили старение и гибель листьев резуховидки Таля.

Таким образом, митохондриально-направленные антиоксиданты в наномолярных концентрациях не оказывают влияние на процессы клеточного дыхания и фотосинтеза в хлоропластах. В таких дозах антиоксиданты могут быть использованы в биотехнологии и сельском хозяйстве.

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