В МГУ создали быстро определяющий содержание вредных ионов в пище материал

Ученые МГУ создали новый сенсорный материал, который способен выявить опасные оксалат-ионов в пище, лишь прикоснувшись к ней. Результаты исследования опубликованы в журнале Sensors. Пресс-релиз статьи имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Оксалаты — соли щавелевой кислоты, большое содержание которых в пище может вызвать почечнокаменную болезнь.

Материал представляет собой модифицированный кремний-титановый гель, который выглядит как фиолетовый порошок из частиц размером около 100 микрометров. Гель содержит индикатор эриохромцианин, который теряет свою окраску после контакта с веществом, содержащим оксалат-ионы. Титан, находящийся в матрице сенсорного материала, образует устойчивые неокрашенные комплексы с оксалат-ионами, что приводит к разрушению окрашенных комплексов с эриохромцианином. Интенсивность окраски сенсорного материала измеряли с помощью спектрофотометра Lambda 35.

Ученые получили материал с помощью золь-гель технологии. Сначала получают раствор с нерастворимыми в нём твёрдыми частицами размером от 1 до 100 нанометров, а затем удаляют из объёма жидкую фазу. После этого молекулы твёрдых частиц начинают связываться друг с другом, и образуется трёхмерная молекулярная матрица, в которую затем вводится индикатор.

В качестве объектов анализа ученые выбрали пять образцов: листья щавеля, листья шпината, петрушку, молотый черный перец и корень имбиря. Содержание оксалат-ионов определяли двумя методами: с использованием сенсорного материала и высокоэффективной жидкостной хроматографии, которую обычно используют для выявления различных веществ. Разница между результатами составила менее 10 процентов.

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