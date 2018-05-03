В МГУ узнали особенности поведения вакуумного масла в космосе

Механики МГУ имени М.В. Ломоносова совместно с коллегой из Центра новых космических технологий МАИ изучили поведение свободной жидкой пленки в космосе. Работа ученых опубликована в журнале Physics of Fluids, сообщили в пресс-службе университета.

Ученые теоритически изучили особенности поведения свободной пленки жидкости в вакууме, когда нет взаимодействия с окружающей средой. Исследование производилось на примере вакуумного масла — то есть жидкости, вязкость, теплопроводность и поверхностное натяжение которой зависят от температуры. Обычно такие жидкости используются, например, в паромаслянных насосах.

«Обычно жидкие струи и пленки очень быстро разбиваются на капли из-за неустойчивости Кельвина-Гельмгольца, связанной с трением о воздух. В космосе эта неустойчивость исчезает, поэтому необходимо исследовать другие возможные механизмы неустойчивости и причины фрагментации жидкости. Мы выяснили, какие еще неустойчивости могут проявиться в жидкой пленке в условиях, когда нет окружающего воздуха, но течение существенно неизотермическое из-за излучения тепла с поверхности пленки», — отметил один из авторов работы, заведующий лабораторий механики многофазных сред НИИ механики МГУ, Александр Осипцов.

Исследование поведения жидкостей в условиях открытого космоса необходимо для развития новых технологий охлаждения космических аппаратов. Это позволит, в теории, наладить применение так называемых капельных радиаторов-охладителей в космических аппаратах. В результате ученые описали возникновение неустойчивостей в потоке жидкости и изучили, каким образом коротковолновые и длинноволновые возмущения развиваются со временем, а также определили наиболее «опасные» типы возмущений. В дальнейшей работе специалисты планируют продолжить развитие теоретической модели и описать более сложные процессы, которые могут возникать в системе.

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